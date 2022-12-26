"Лада" на выезде обыграла "Дизель"

В воскресенье, 25 декабря, ХК "Лада" в Пензе обыграл местный "Дизель".

В концовке первого периода тольяттинцы в течение 25 секунд смогли дважды наказать хозяев за ошибки: сначала Евгений Грошев отобрал шайбу у защитника хозяев, убежал к воротам Артема Корепанова и открыл счет.

Затем Роман Ивашов завершил контратаку точным броском после передачи Никиты Аноховского — 0:2.

В третьем периода лучший снайпер волжан Аноховский реализовал большинство, установив окончательный счет — победа тольяттинцев 3:0. Нападающий волжан теперь делит первое место в Лиге по числу заброшенных шайб с Беляевым из "Ижстали" — по 19.

Голкипер "Лады" Александр Трушков отразил 40 бросков и в четвертый раз в сезоне сыграл "на ноль".