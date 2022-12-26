В с. Стары Аманак Похвистневского района горел частный дом

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В воскресенье, 25 декабря, в 13:28, начался пожар на ул. Зеленой, 62 в с. Старый Аманак Похвистневского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.