17 человек тушили пожар в центре Самары

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В воскресенье, 25 декабря, примерно в 15:15 начался пожар в доме №57 на ул. Арцыбушевской в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.