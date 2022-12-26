Два автомобиля сгорели за день в Самарской области

В воскресенье, 25 декабря, две машины сгорели в Самарской области: в областной столице и в Кинельском районе. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в региональном ГУ МЧС.

Около 18:33, недалеко от дома № 220б по ул. Ново-Садовой в Самаре загорелась Lada Priora. Возгорание ликвидировали до прибытия пожарных.

Такой же автомобиль загорелся около 8:20 25 декабря недалеко от дома № 3 на ул. Молодежной в пос. Комсомольский в Кинельском районе. Шесть человек потушили машину в 8:45.

Пострадавших нет. Обстоятельства возгорания автомобилей выясняют.