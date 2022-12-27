Михаил Савченко: "Мы постараемся, чтобы Третьяковка в Самаре понравилась всем"

Еще несколько лет назад "ВолгаФест" и Музей модерна показали, что в Самаре можно организовывать популярные креативные проекты на тему культуры и искусств. Их идеолог Михаил Савченко сейчас занят самым грандиозным культурным проектом региона последних лет - созданием первого филиала Третьяковской галереи, который должен открыться на Фабрике-кухне уже в 2023 году. В интервью директор Третьяковки в Самаре рассказал, какими культурными проектами запомнился 2022 год, что сейчас происходит на Фабрике-кухне и каким будет открытие филиала в следующем году.

- Какие проекты вы курировали в этом году?

- Третьяковка в Самаре - мой основной проект и моя сверхзадача. Музей - это история надолго. Как мы сейчас его создадим, так он и будет работать десятилетиями.

В этом году мы провели "Волгафест", который, как мне кажется, прошел на очень хорошем уровне - классная недельная программа, очень красивый фестивальный городок, много интересных площадок. Особенно хочется отметить "ДОМ Устинова", где соединилась световая инсталляция, пространство природы и музыкальная составляющая.

Команда Третьяковки в Самаре представила выставочный проект, посвященный юбилею первого исполнения Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича. К событию была приурочена целая серия мероприятий, конкретно мы занимались инсталляцией перед Самарским театром оперы и балета и выставкой в фойе на втором этаже - именно там на специальном подиуме мы попытались воссоздать рассадку оркестра, какой она была во время репетиции и подготовки премьеры классического произведения.

Продолжаем тему, связанную с музыкой и историей Самары. В декабре открывается звуковая инсталляция в доме на Красноармейской ул., 117, где во время эвакуации жил Родион Щедрин. Мы отправили композитору видео, на котором запечатлен его дом, подъезд. Он прислал нам аудиосообщения, где поделился своими воспоминаниями о том, как был в Самаре, как ездил на трамвае на почтамт.

Это натолкнуло нас на идею создать инсталляцию: будет оформлена входная группа в подъезд, где можно нажимать на кнопки звонков и слышать голос Щедрина с его воспоминаниями и несколько фрагментов с его знаковыми произведениями.

- Что в этом году происходило со зданием Фабрики-кухни?

- Главное - мы значительно продвинулись в работе по восстановлению Фабрики-кухни. Конечно, проезжая мимо здания, мы видим только фасад и не замечаем того прогресса, который происходит внутри здания, а там все очень сильно изменяется.

Мы успели провести фундаментальные работы. Например, во внутреннем дворе была устроена система подземного дренажа - на большой глубине проведены специальные трубы, отводящие воду. От этой технологии зависит будущее здания на долгие годы, так как Фабрика-кухня стоит на проблемном участке, он сильно обводнен, и это разрушает фундамент и подвалы. Цокольные этажи очень важны для функционирования музея, так как там у нас находится фондохранилище.

Заканчиваются отделочные работы. Многое сделано по инженерным коммуникациям, а Фабрика-кухня - очень сложный объект с этой точки зрения, потому что музей предполагает масштабную систему безопасности, также здесь требуется создание особого климата и размещение вентиляционного оборудования.

Также нам удалось заполучить лучший музейный свет, с которым работают ведущие мировые выставочные площадки. Все системы у нас самые современные, и им нет аналогов в регионе.

- Какие проекты представила Третьяковка в Самаре в 2022 году?

- Помимо строительных дел, нам удалось реализовать несколько важных проектов. На Фабрике-кухне мы провели Ночь музеев и Ночь искусств. Ночь музеев была посвящена видеоарту, где мы показывали видеоработы из коллекции Третьяковской галереи и выступал оркестр Самарской филармонии под руководством Филиппо Десси. Событие посетило огромное количество людей - три тысячи человек.

На Ночь искусств на Фабрике-кухне представили перформанс "Акт бесконечности". Каждый вечер в течение пяти дней можно было увидеть посвящение теме современной хореографии, театру, пластике, искусству. Регистрация на мероприятие закрылась за считанные часы. Нас радует огромный интерес к проектам Третьяковки в Самаре.

На Фабрике-кухне показали шоу "Акт бесконечности" В начале ноября здание филиала Третьяковской галереи на Фабрике-кухне принимало авторский проект "Акт бесконечности" - перформанс режиссера Виктора Трегубова и хореографа Анастасии Шабровой.

Мы также сделали свою площадку на ВолгаФесте, которая рассказывала об одном из самых оригинальных и интересных наших образовательных проектов - "Мягкий цех". В рамках этой инициативы мы собрали вокруг Третьяковки людей, которые занимаются рукоделием, и говорили с ними о практиках современного искусства, концептуальности и так далее. И мы видели, как меняются вещи, которые они делали. Итогом проекта стал огромный концептуальный ковер - "Самаралет", вокруг которого была выстроена история.

С другими музеями и институциями города мы запустили обучающий проект "Покажи Самару", где обучали глухих и слабослышащих людей, владеющих русским жестовым языком, работе гидов для занятий с музейными коллекциями и экспозициями. Это очень важный процесс, который обязательно даст свои результаты.

В конце года перед Фабрикой-кухней появится, возможно, самый заметный наш проект - масштабный паблик-арт объект "Супрематический куб" знаменитого Николая Полисского. Проект создан при поддержке попечителей, спонсоров и меценатов, которым мы очень благодарны за поддержку.

- Как часто вы обращаетесь за поддержкой в попечительский совет и насколько необходимо современной культурной институции сотрудничество с бизнесом?

- Современные большие музеи традиционно сотрудничают с бизнесом и спонсорами, потому что сделать серьезный проект исключительно на бюджетные средства не всегда получается. У федеральной Третьяковской галереи ежегодно большой процент бюджета составляют привлеченные средства. Это не только какой-то крупный бизнес - это могут быть и маленькие пожертвования, важны также участие меценатов и организация партнерских программ.

Третьяковка в Самаре создала свой попечительский совет и активно работает с бизнесменами, федеральными и региональными компаниями. Попечительский совет возглавляет губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Сопредседателем совета является Александр Хинштейн. Нас поддерживают уважаемые и достойные люди, многие из которых с интересом относятся к деятельности филиала, выбирают проекты и направления, которым хотели бы содействовать. Некоторые жертвуют на уставную деятельность, что тоже очень важно для нас, потому что помогает оперативно решать какие-то проблемы. Нас активно поддерживают "Пегас-Агро", Альфа-Банк, Сбер.

- Откроется ли Третьяковка в Самаре в 2023 году?

- Обязательно. Пути назад нет. Планируем открыться в первом полугодии, но все будет зависеть от строительного графика. Потому что для нас очень важно не просто получить здание, но и и набрать туда персонал, всех обучить, убедиться, что все системы работают нормально. Только после этого мы получим возможность привести туда экспозицию - те самые шедевры Третьяковской галереи.

Это огромная ответственность, и мы не можем допустить никакого риска. Сейчас мы рассчитываем, что это будет в середине следующего года. Открытие обещает быть грандиозным событием.

Мы постараемся, чтобы Третьяковка в Самаре понравилась всем. Нас ждет потрясающая выставка.

- Что будет на открытии Третьяковки в Самаре?

- Мы откроемся выставкой "На вкус и цвет". Условно можно сказать, что она о еде в искусстве - тем самым мы обращаемся к наследию Фабрики-кухни. Но в то же время это некий смотр русского искусства последних двухсот лет - со второй половины ХIХ века до современности. Здесь любой самый взыскательный зритель, любит ли он современное, или классическое, или хочет увидеть знакомые шедевры, останется довольным.

Под выставку мы разрабатываем специальные образовательные программы - лекции, занятия, публикации. Создается специальная экспозиционная архитектура, где залы очень хитро продуманы и будут сильно отличаться друг от друга: порой где-то они похожи на лабиринт, где-то представляют привычную линейную развеску, а где-то мы вообще создадим образ реальной кухни. Это будет очень интересный проект, который продлится большую часть следующего года.

В тот же момент планируем открыть экспозицию, посвященную самому явлению фабрики-кухни в стране и конкретно нашей Фабрике-кухне архитектора Екатерины Максимовой. Это будет интерактивная история, рассказывающая обо всех нюансах этого явления, вплоть до запаха. На этот проект нам предоставил грант Фонд Потатина и выделил поддержку "Пегас-Агро". Сейчас мы работаем над проектированием зала для экспозиции на первом этаже.

Дмитрий Азаров провел заседание попечительского совета филиала Третьяковской галереи в Самаре В пятницу, 20 мая, губернатор Дмитрий Азаров провел заседание попечительского совета филиала Государственной Третьяковской галереи в стенах Фабрики-кухни Самаре.

Вместе с выставками начнут работу библиотека, образовательный центр, кофейня, кафе, кинозал, двор. Мы проектируем оригинальный сувенирный магазин, где можно будет приобрести что-то, связанное с русским искусством, с Самарой, с конструктивизмом.

Еще один интересный проект, которым мы занимаемся, - создание скульптуры "Мебиус-солнце" советского художника-инженера, работающего на стыке технологий, физики и искусства, Вячеслава Колейчука. Это самонапряженная конструкция из большого количества золотых трубочек, которые стягиваются тросом и выпрямляются в шар, бликующий на солнце. Он проектировал эту скульптуру для Японии, но она не была никогда реализована в натуре.

Мы связались с его дочерью Анной Колейчук, и она передала нам имеющиеся чертежи и модель этой скульптуры. В этом году мы нашли инженерное бюро, которое нам подготовило проект в натуральную величину. Надеюсь, что к открытию музея арт-объект "Мебиус-солнце", окруженный водой, появится во дворе Фабрики-кухни.

- Каких людей вы берете в творческую команду Третьяковки в Самаре?

- Сейчас команда растет, и это один из главных вызовов всего этого проекта. Общий штат должен достичь 170 человек, которых нужно принять и обучить. Некоторые узкопрофильные специалисты - кураторы, реставраторы - приедут сюда в том числе из других городов.

Я всегда стараюсь лично всех собеседовать, так как мне важно, чтобы человек действительно хотел к нам прийти, любил искусство, был нацелен на результат. Я ценю в людях персональную ответственность. Мне не принципиально, чтобы человек отсидел в офисе с 10 утра до 6 вечера и ушел, а важно, чтобы задача была выполнена - пусть он, если не справляется, привлекает других к себе на помощь или откровенно об этом говорит.

Основная наша цель, на которую мы работаем, - достижение результатов для музея: создание хороших выставок, организация интересных образовательных программ, формирование увлекательных материалов. Мы должны проявлять свою экспертность, актуальность и рефлексию каким-то современным переживаниям и проблемам, которые перед нами стоят. Мы стремимся стать для самарцев важным местом в городе, куда они могут всегда прийти, узнать что-то новое.

- У вас наверняка были предложения переехать в другие города. Почему вы остаетесь в Самаре? Возможно ли здесь делать крутые проекты?

- Если ты много работаешь, настойчив, стараешься добиваться целей и, главное, окружаешь себя людьми, с которыми тебе интересно работать, то везде можно делать очень крутые проекты.

Мне в Самаре комфортно. Я очень люблю этот город: набережную, доступность природы, летнее ощущение. Мне нравится показывать город гостям и видеть, как они в него влюбляются. Да, неоднократно возникали какие-то варианты переехать, но я не вижу себя в другом месте, тем более сейчас, когда у нас очень важный, классный проект - Третьяковка в Самаре.

Конечно, есть много сложностей, проблем, переживаний и так далее. Тем не менее это важная история, которую нужно сделать. Музей - это надолго. Мне очень важно собрать вокруг этой истории хороших людей, которые разделяют мои ценности.





