Самарцы взяли четыре медали на "Кубке Петра Великого" по гребле-индор

В Липецке завершились Кубок России и Всероссийские соревнования "Кубок Петра Великого" по гребле-индор.

В турнире приняли участие 340 сильнейших спортсменов из 18 регионов Российской Федерации.

Самарские спортсмены завоевали четыре медали. Два "золота" у Александра Вязовкина (МА) и Анны Рябинкиной (ЖБ лв). "Серебро" взял Максим Телицын (МА лв) и "бронза" у Динара Сайфутдинова (МА лв).

Соревнования по гребле-индор проводятся на специальных гребных тренажерах, имитирующих греблю в академических лодках на воде.