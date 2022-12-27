"Ладья" проиграла "Белым медведям"

В понедельник, 26 декабря, очередным соперником "Ладьи" был один из лидеров Востока - "Белые Медведи".

В концовке стартового периода Остап Маслов и Дмитрий Иванов забросили по шайбе в ворота уральцев - 0:2.

Во втором периоде Егор Горбунов в большинстве отыграл одну шайбу (в составе волжан на тот момент было на двух игроков меньше), а в его концовке Александр Филатов сравнял счет - 2:2.

В третьем периоде Алексей Рыкманов (в большинстве) и Валерий Сапожников забросили две шайбы в ворота Данилы Овчарика, принеся победу уральцам со счетом 4:2.