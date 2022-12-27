"Лада" заключила контракт с нападающим Семеном Бариновым

Хоккейный клуб "Лада" заключил контракт с нападающим Семеном Бариновым. Срок соглашения - один сезон.
Нападающий Баринов в сезоне 2022/23 выступал за "АКМ", в девяти матчах хоккеист отметился одной результативной передачей. В сезоне 2021/22 Семен также играл за тульскую команду, в 42 матчах на его счету шесть (3+3) очков.
Баринов будет выступать под номером 80.
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