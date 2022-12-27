Под Самарой сгорела фура Hyundai

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В понедельник, 26 декабря, в 11:11, загорелась машина на ул. Гагарина в пос. Алексеевка в Кинеле. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.