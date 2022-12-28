Ночью в селе под Самарой ликвидировали пожар повышенной сложности

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В среду, 28 декабря, в 3:30, начался пожар на ул. Садовой, 26 в с. Черноречье Волжского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.