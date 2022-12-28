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Губернатор Власть и политика

Техника от губернатора Самарской области помогает бойцам в зоне СВО

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров привез на передовую дополнительное оборудование, которое помогает военнослужащим приблизить победу. Глава региона доставил все необходимое, от генераторов до продуктов питания.

"Сейчас главная задача - в том, чтобы бойцы были сконцентрированы на своем задании - приближении победы. И при этом могли быть полностью уверены, что их семьи ни в чем не нуждаются и находятся в безопасности. Конечно, было передано и оборудование. Очень надеюсь, что и это оснащение лишним точно не будет. Дорабатывается модель, здесь уже она модернизированная. Вполне товарный вид, но, главное, эффективна в боевой работе", - рассказал губернатор.

Как стало известно, оборудованием, привезенным Дмитрием Азаровым, в первый же день удалось  поразить два вражеских беспилотника.  "Эта техника - не единственная, которую мы вновь привезли с собой. И мы постараемся сделать все для помощи армии и ускорения победы", - заявил губернатор.

Военнослужащие, которые сейчас выполняют свой долг на передовой в зоне СВО, поблагодарили руководство и жителей Самарской области за постоянную поддержку бойцов и их семей.

"Дмитрий Игоревич, огромное спасибо хотим вам выразить от всего личного состава за помощь. Самарская область активно участвует и помогает всему нашему личному составу и здесь, и в том числе там - семьям военнослужащих, которые выполняют здесь задачу. Очень приятно, что вы помогаете нашим родным и близким на территории Самарской области. И нашим военнослужащим здесь, которые могут смело выполнять задачу, не думая о каких-то проблемах", - рассказали военные.

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