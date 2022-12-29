На Красной Глинке в многоэтажном доме горела электропроводка на пяти этажах

В среду, 28 декабря, около 23:40 произошло возгорание в доме № 6 в 1-м квартале п. Красная Глинка Красноглинского района, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Во втором подъезде горело 15 погонных метров электропроводки в электрощитках с 1 по 5 этажи. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". На борьбу с огнем были направлены 29 человек, шесть автоцистерн и автолестница. Пожар удалось ликвидировать в 0:13 29 декабря.

В региональном управлении МЧС России отметили, что в связи со случившимся из здания было эвакуировано пять человек. Причина возгорания устанавливается.