Ночью на Ракитовском шоссе в Самаре горело неэксплуатируемое строение

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 28 декабря, около 23:10 загорелось неэксплуатируемое строение на Ракитовском шоссе 1/6 в Кировском районе, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.