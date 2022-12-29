23 человека тушили двухэтажный дом на ул. Ставропольской в Самаре

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В четверг, 29 декабря, примерно в 15:26, начался пожар на ул. Ставропольской, 177 в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.