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Архитектура Культура

Проект охранной зоны исторического поселения в Самаре прошел экспертизу

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Проект объединенной зоны охраны объектов культурного наследия в границах исторического поселения Самары получил положительное заключение историко-культурной экспертизы. Об этом сообщает Управление охраны объектов культурного наследия Самарской области.

Фото: УГООКН Самарской области

"Следующий этап – согласование проекта постановления правительства Самарской области об утверждении объединённой зоны охраны с Министерством культуры Российской Федерации", - отметили в ведомстве.

Напомним, территория исторического поселения была определена в 2019 г. - она ограничена улицами Засекина, набережной Самары, Арцыбушевской, Льва Толстого, Буянова, Чкалова, Самарской и набережной Волги. Тогда же было сформировано проектное предложение по градостроительным регламентам для этой зоны. Их планировалось утвердить до 1 июля 2022 г., однако сроки были сдвинуты.

Статус исторического поселения необходим для охраны памятников архитектуры. Если новые регламенты все же будут приняты, то они повлекут за собой запрет на строительство высотных зданий в центре города. В некоторых зонах застройку хотят разрешить, но в духе исторической среды.

Сейчас в перечень ценных градоформирующих объектов включено 645 зданий, которые должны получить защитные зоны.

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