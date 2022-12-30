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В Самарской области продолжает расти объем операций по банковским картам

САМАРА. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За январь — сентябрь 2022 года в Самарской области совершено более 625 млн операций по банковским картам на сумму свыше 830 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число транзакций выросло на 9%, их объем — на 6%, сообщает пресс-служба "Банка России".

При этом покупки по банковской карте в 16 раз превысили количество операций по снятию наличных денег. В структуре операций с банковскими картами безналичные операции по оплате товаров и услуг достигли 94% по количеству и 48% по сумме. Средний чек при оплате картой составил 680 рублей, при снятии наличных — 11,6 тыс. рублей.

Всего за январь — сентябрь 2022 года в регионе совершено 588 млн операций по оплате товаров и услуг с использованием банковских карт на сумму почти 400 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года это на 11% больше как по количеству, так и по объему операций.

"Безналичная форма оплаты становится более популярной среди граждан. Однако, пользуясь платежными картами, важно соблюдать основные правила кибербезопасности. В первую очередь — никому не сообщать секретные данные своей карты, а также коды и пароли для подтверждения операций, — отмечает управляющий Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Марина Мясникова. — При онлайн-покупках внимательно проверяйте адреса сайтов, на которых вы вводите данные карты. Сайты с защищенным соединением обозначены в браузере значком закрытого замка. Для покупок в интернете лучше завести отдельную карту и пополнять ее перед оплатой".

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