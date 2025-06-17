В Тольятти прошел первый в истории Кубок России по вингфойлингу

С 11 по 16 июня в акватории Жигулевского моря в Тольятти проходил первый в истории Кубок России по парусному спорту в дисциплине "вингфойлинг" ("доска с крылом"). В соревнованиях приняли участие спортсмены, имеющие спортивный разряд по парусному спорту в любых других дисциплинах. Участниками стали райдеры из Севастополя, Сочи, Челябинска, Казани, Екатеринбурга, Самары и Тольятти.

В течение трех соревновательных дней спортсмены смогли провести девять зачетных гонок. Коррективы в старты внес ветер: в какие-то дни удавалось провести больше гонок, в другие - меньше.

Самым зрелищным выдался третий день стартов. Лидерство в общем зачете захватили спортсмены из Краснодарского края - Евгений Айвазьян и Виктор Айвазьян из Сочи, уже имеющие опыт выступления в вингфойлинге. С ними конкурировал Марат Файзуллин из Республики Крым. Хорошо проявила себя и Алена Гаращенко из Свердловской области, которая навязала борьбу спортсменам-мужчинам.

По результатам всех гоночных дней призерами у мужчин стали Евгений Айвазьян, Марат Файзуллин и Виктор Айвазьян, у женщин - Алена Гаращенко и Татьяна Самарина из Челябинска.

Вингфойлинг - новая дисциплина парусного спорта, которая предполагает катание на доске с крылом в руках. Это молодой и быстро набирающий популярность вид спорта, который претендует на то, чтобы стать олимпийским. Он привлекает спортсменов возможностью парить над водой на высокой скорости. Взлетают райдеры благодаря крылу в виде паруса, которое держат в руках, и подводному крылу, прикрепленному к доске.

Президент Самарской областной федерации парусного спорта Александр Гришняков отметил: "Во всем мире приветствуется омоложение и развитие разных видов спорта в техническом плане. Это относится и к парусному спорту: спортсмены встают на новые снаряды, например, вингфойлы. Здорово, что наши спортсмены в этом плане не отстают, и очень радует, что первые соревнования в России в этом виде парусного спорта проходят у нас в Самарской области".

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ранее акцентировал внимание, что развитие массового спорта - "магистральное направление" работы областного правительства, напрямую влияющее на качество и продолжительность жизни. Проведение на территории региона соревнований по парусному спорту всероссийского уровня помогает повысить заинтересованность детей и молодежи в занятиях физической культурой и спортом, что отвечает целям госпрограммы "Спорт России".