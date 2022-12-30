"Ладья" на выезде проиграла "Омским ястребам"

В заключительном матче 2022 г. соперником "Ладьи" был один из лидеров Востока — "Омские Ястребы".

Уже к седьмой минуте тольяттинцы пропустили три шайбы, а Даниила Захарова в воротах сменил Данила Овчарик. До конца первого периода команды обменялись заброшенными шайбами. У "Ладьи" отметился Данила Гроза.

Во второй двадцатиминутке хозяева увеличили разницу в счете, забросив дважды. Тольяттинцы смогли ответить лишь одной шайбой, автором которой стал Остап Маслов.

В третьем периоде команды шайб не забросили. "Ладья" проиграла со счетом 2:6.