В самарской школе № 10 "Успех" развивают у детей инженерное мышление

С чего начинается инженер — с умения решать нетривиальные задачи, с первых написанных программ и собранных своими руками роботов? В самарской школе № 10 "Успех" знают, как воспитать у ребенка инженерное мышление и разглядеть в нем изобретательскую жилку. Недаром выпускники с "Успехом" покоряют самые сложные вершины.

И могут собственных Ньютонов…

Подготовкой юных инженеров и изобретателей самарская школа № 10 "Успех" занимается девятый год. К этому подтолкнули обстоятельства: большая часть выпускников выбирала технические вузы, да и региону требуются инженерные кадры. Поэтому руководство школы решило усилить преподавание ряда предметов и создать "инженерные" классы из детей, имеющих ярко выраженные задатки к техническим видам деятельности.

"В школе уже сложилось кадровое ядро — педагоги, к которым целенаправленно приходят мотивированные учащиеся и родители", — рассказывает директор школы Сергей Терентьев. Педагогический коллектив работает над созданием развивающей среды школы как инструмента эффективного формирования инженерного мышления с 2016 года.

Первым делом для учеников 8-9 классов вернули забытое многими школами классическое "черчение". В рамках стратегического проекта "Полет в будущее" разработали проектные площадки "Робопрофи", "Описание модели инженерного образования в школе" и "Разработка учебно-методического комплекса по пропедевтике изучения физики в 5-6 классах". Чтобы дети могли реализовать конструкторские таланты, открыли кружки легоконструирования и робототехники.

Постепенно эти начинания выстроились в систему начального школьного инженерного образования. С 1 по 4 класс педагоги осуществляют научно-методическое сопровождение инженерного образования, акцентируя внимание на внеурочной подготовке. Все учителя начальной школы прошли специализированное обучение по легоконструированию, была создана необходимая материально-техническая база.

Детей учат играть в шахматы, проводят технические экскурсии, делают определенные акценты в научно-исследовательской деятельности в рамках конференции "Первые шаги в науку" и используют методы теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) в процессе учебы.

Отбирают лучших

В средней школе начинаются специальные программы инженерного образования.

Для этого при переходе в 5-й класс проходит конкурсный отбор в "инженерный" класс с углубленным изучением математики и физики. Для таких детей выделяются часы внеурочной деятельности по робототехнике и предлагается курс "Технический английский".

В рамках нацпроекта "Образование" школа сотрудничает с центром детского технического творчества "Кванториум". Раз в две недели 60 юных инженеров посещают занятия по 12 квантам. Хорошей традицией стало и проведение "Умных каникул" в виде профильной осенней смены, пока вся школа уходит на каникулы. В школе реализуется проект "Я — исследователь".

Третий год педагоги школы организуют и проводят городскую политехническую олимпиаду школьников "Мы — инженеры" — как продукт одной из проектных площадок, посвященной школьному инженерному образованию. За три года количество участников увеличилось почти в шесть раз (с 222 до 1213).

Ученики 10-й школы — постоянные участники профильных смен для одаренных детей в "Золотой рыбке", "Веге", "Артеке", "Орленке" и "Сириусе", активно принимают участие в проекте "Профессиональные старты".

Поскольку школа является базовой для Самарского технического университета, что подтверждено соответствующим сертификатом, вуз организует для "инженерных" классов тематические интерактивные экскурсии по каждой кафедре с рассказом и демонстрацией специальностей. Группа учеников занимается в секции Arduino в Доме научной коллаборации СамГТУ.

Покоряют вершины

Старшая школа представлена четырьмя профилями, один из самых востребованных — технологический. Помимо углубленной физики, математики и информатики, дети получают элективный курс по черчению "Инженерная графика" с использованием специального ПО, технический английский, программирование в 1С, участвуют в олимпиадах и посещают открытые публичные лекции в Самарском университете.

Выпускники 10-й школы как в технологическом профиле, так и в целом по школе, имеют достойные результаты ЕГЭ по многим профильным предметам. Второй год подряд школа выдает по 18 медалистов из числа выпускников 11-го класса. Число так называемых высокобалльников (от 80 и выше) год от года растет, а в этом году двое ребят порадовали своих педагогов, сдав профильную математику на 100 баллов. После выпуска большая часть ребят стабильно выбирает лучшие технические вузы страны.

Сергей Терентьев, директор школы № 10:

— Знания, которые мы даем, универсальны. Мы создаем условия, обеспечиваем базовую подготовку для получения высшего инженерного образования. А кем станет наш выпускник — конструктором, программистом или физиком-ядерщиком — он решит сам. Наше начальное инженерное образование открывает перед ними двери ведущих вузов, в дальнейшем — реальные пути в профессию инженера, чрезвычайно востребованную на рынке труда.