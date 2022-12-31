В самарской школе № 10 "Успех" развивают у детей инженерное мышление

С чего начинается инженер — с умения решать нетривиальные задачи, с первых написанных программ и собранных своими руками роботов? В самарской школе № 10 "Успех" знают, как воспитать у ребенка инженерное мышление и разглядеть в нем изобретательскую жилку. Недаром выпускники с "Успехом" покоряют самые сложные вершины.
И могут собственных Ньютонов…
Подготовкой юных инженеров и изобретателей самарская школа № 10 "Успех" занимается девятый год. К этому подтолкнули обстоятельства: большая часть выпускников выбирала технические вузы, да и региону требуются инженерные кадры. Поэтому руководство школы решило усилить преподавание ряда предметов и создать "инженерные" классы из детей, имеющих ярко выраженные задатки к техническим видам деятельности.
"В школе уже сложилось кадровое ядро — педагоги, к которым целенаправленно приходят мотивированные учащиеся и родители", — рассказывает директор школы Сергей Терентьев. Педагогический коллектив работает над созданием развивающей среды школы как инструмента эффективного формирования инженерного мышления с 2016 года.
Первым делом для учеников 8-9 классов вернули забытое многими школами классическое "черчение". В рамках стратегического проекта "Полет в будущее" разработали проектные площадки "Робопрофи", "Описание модели инженерного образования в школе" и "Разработка учебно-методического комплекса по пропедевтике изучения физики в 5-6 классах". Чтобы дети могли реализовать конструкторские таланты, открыли кружки легоконструирования и робототехники.
Постепенно эти начинания выстроились в систему начального школьного инженерного образования. С 1 по 4 класс педагоги осуществляют научно-методическое сопровождение инженерного образования, акцентируя внимание на внеурочной подготовке. Все учителя начальной школы прошли специализированное обучение по легоконструированию, была создана необходимая материально-техническая база.
Детей учат играть в шахматы, проводят технические экскурсии, делают определенные акценты в научно-исследовательской деятельности в рамках конференции "Первые шаги в науку" и используют методы теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) в процессе учебы.
Отбирают лучших
В средней школе начинаются специальные программы инженерного образования.
Для этого при переходе в 5-й класс проходит конкурсный отбор в "инженерный" класс с углубленным изучением математики и физики. Для таких детей выделяются часы внеурочной деятельности по робототехнике и предлагается курс "Технический английский".
В рамках нацпроекта "Образование" школа сотрудничает с центром детского технического творчества "Кванториум". Раз в две недели 60 юных инженеров посещают занятия по 12 квантам. Хорошей традицией стало и проведение "Умных каникул" в виде профильной осенней смены, пока вся школа уходит на каникулы. В школе реализуется проект "Я — исследователь".
Третий год педагоги школы организуют и проводят городскую политехническую олимпиаду школьников "Мы — инженеры" — как продукт одной из проектных площадок, посвященной школьному инженерному образованию. За три года количество участников увеличилось почти в шесть раз (с 222 до 1213).
Ученики 10-й школы — постоянные участники профильных смен для одаренных детей в "Золотой рыбке", "Веге", "Артеке", "Орленке" и "Сириусе", активно принимают участие в проекте "Профессиональные старты".
Поскольку школа является базовой для Самарского технического университета, что подтверждено соответствующим сертификатом, вуз организует для "инженерных" классов тематические интерактивные экскурсии по каждой кафедре с рассказом и демонстрацией специальностей. Группа учеников занимается в секции Arduino в Доме научной коллаборации СамГТУ.
Покоряют вершины
Старшая школа представлена четырьмя профилями, один из самых востребованных — технологический. Помимо углубленной физики, математики и информатики, дети получают элективный курс по черчению "Инженерная графика" с использованием специального ПО, технический английский, программирование в 1С, участвуют в олимпиадах и посещают открытые публичные лекции в Самарском университете.
Выпускники 10-й школы как в технологическом профиле, так и в целом по школе, имеют достойные результаты ЕГЭ по многим профильным предметам. Второй год подряд школа выдает по 18 медалистов из числа выпускников 11-го класса. Число так называемых высокобалльников (от 80 и выше) год от года растет, а в этом году двое ребят порадовали своих педагогов, сдав профильную математику на 100 баллов. После выпуска большая часть ребят стабильно выбирает лучшие технические вузы страны.
Сергей Терентьев, директор школы № 10:
— Знания, которые мы даем, универсальны. Мы создаем условия, обеспечиваем базовую подготовку для получения высшего инженерного образования. А кем станет наш выпускник — конструктором, программистом или физиком-ядерщиком — он решит сам. Наше начальное инженерное образование открывает перед ними двери ведущих вузов, в дальнейшем — реальные пути в профессию инженера, чрезвычайно востребованную на рынке труда.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.