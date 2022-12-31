Новое общественное движение набирает обороты в самарской школе №163

Каждый ли класс — коллектив, как раскрыть индивидуальность ребенка одновременно с социализацией, какие новые возможности появились у педагогов по внеклассной работе. Первопроходцы набирающего обороты нового общественного движения для младшей школы — педагоги 163-й самарской школы готовы поделиться опытом со своими коллегами.
Стали первыми
Когда с 1 сентября 2022 года в школах стала обязательной программа внеклассной работы "Орлята России", для 163-й школы в Самаре это не было сюрпризом, ведь они внедрили ее еще в январе. Сделано это было по инициативе самих педагогов, рассказала директор школы Елена Фень, и сейчас каждый младший класс состоит из "орлят". Патриотическому воспитанию и выявлению талантов здесь всегда уделяли внимание, а нацпроект "Образование" сделал эту работу более системной.
Школа № 163, на первый взгляд, самая обычная. Сюда принимают и учат всех. Кто-то стремится к знаниям, а кто-то ходит в школу ради общения. Чтобы их объединить и мотивировать, педагоги сделали упор на воспитательную работу.
"Мы — первооткрыватели всех воспитательных мероприятий, которые проводятся в стране. Первыми подхватили Российское движение школьников. У нас есть отряд юнармейцев, музей школы, участвуем в "Большой перемене", есть самоуправление, школьная газета и еще много всего", — с гордостью говорит директор.
Школа стала опорной для ОДК им. Кузнецова (таких в Самаре около десяти) и единственной в городе опорной школой РЖД.
Встретили во всеоружии
Суть программы "Орлята России" — сделать из класса коллектив, используя методику коллективных творческих дел. Раньше она была широко распространена, но со временем из общеобразовательных школ ушла и стала использоваться только в лагерях. В 163-й школе не только внедрили программу, но и занялись обучением коллег. Дело в том, что возрастные учителя "знали, да забыли", а молодежь по этой программе не работала вовсе.
Методички разработаны специалистами федерального детского центра "Орленок", туда и направились в апреле завуч по воспитательной работе и педагог, который начинал эту программу, на специальные курсы. Начало учебного года педагоги встретили во всеоружии, а на 2023 год уже запланировали серию обучающих семинаров и практических занятий для коллег из других школ, победив в конкурсе образовательных учреждений Самары с программой "Проф-Орлята".
Новое — хорошо забытое старое
Если раньше делали упор на воспитание личности, то теперь школа опять возвращается к коллективу. В какой-то мере "орлята" — это аналог октябрятских звездочек в советских школах.
Воспитание коллективизма идет путем использования совместных творческих дел. К примеру, ноябрь проходил под эгидой программы "Орленок — эрудит". Два раза в неделю дети занимались, коллективно решали задачи, отвечали на вопросы. Каждый месяц трек меняется: "Орленок-доброволец", "Орленок-спортсмен", "Орленок-ЗОЖ", "Орленок-хранитель памяти". В конце декабря будет проходить форум Российского детского молодежного движения и, скорее всего, "Орлята России" станут первой ступенью этого движения.
В выигрыше даже начинающий
Вся прелесть "орлят" в том, что дети не боятся высказывать свое мнение, не боятся поднимать руку, работать в разном темпе. Каждому найдется своя "минута славы", возможность проявить себя. Это одновременно и сплачивает коллектив, и показывает, что таланты могут открыться у каждого.
Благодаря новой программе опытный педагог поможет раскрыть индивидуальность ребенка, одновременно способствуя его вливанию в коллектив, поэтому у "орлят" большое будущее, уверена Елена Фень.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.