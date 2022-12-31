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Образование Общество

Новое общественное движение набирает обороты в самарской школе №163

САМАРА. 31 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Каждый ли класс — коллектив, как раскрыть индивидуальность ребенка одновременно с социализацией, какие новые возможности появились у педагогов по внеклассной работе. Первопроходцы набирающего обороты нового общественного движения для младшей школы — педагоги 163-й самарской школы готовы поделиться опытом со своими коллегами.

Фото: предоставлено школой №163

Стали первыми

Когда с 1 сентября 2022 года в школах стала обязательной программа внеклассной работы "Орлята России", для 163-й школы в Самаре это не было сюрпризом, ведь они внедрили ее еще в январе. Сделано это было по инициативе самих педагогов, рассказала директор школы Елена Фень, и сейчас каждый младший класс состоит из "орлят". Патриотическому воспитанию и выявлению талантов здесь всегда уделяли внимание, а нацпроект "Образование" сделал эту работу более системной.

Школа № 163, на первый взгляд, самая обычная. Сюда принимают и учат всех. Кто-то стремится к знаниям, а кто-то ходит в школу ради общения. Чтобы их объединить и мотивировать, педагоги сделали упор на воспитательную работу.

"Мы — первооткрыватели всех воспитательных мероприятий, которые проводятся в стране. Первыми подхватили Российское движение школьников. У нас есть отряд юнармейцев, музей школы, участвуем в "Большой перемене", есть самоуправление, школьная газета и еще много всего", — с гордостью говорит директор.

Школа стала опорной для ОДК им. Кузнецова (таких в Самаре около десяти) и единственной в городе опорной школой РЖД.

Встретили во всеоружии

Суть программы "Орлята России" — сделать из класса коллектив, используя методику коллективных творческих дел. Раньше она была широко распространена, но со временем из общеобразовательных школ ушла и стала использоваться только в лагерях. В 163-й школе не только внедрили программу, но и занялись обучением коллег. Дело в том, что возрастные учителя "знали, да забыли", а молодежь по этой программе не работала вовсе.

Методички разработаны специалистами федерального детского центра "Орленок", туда и направились в апреле завуч по воспитательной работе и педагог, который начинал эту программу, на специальные курсы. Начало учебного года педагоги встретили во всеоружии, а на 2023 год уже запланировали серию обучающих семинаров и практических занятий для коллег из других школ, победив в конкурсе образовательных учреждений Самары с программой "Проф-Орлята".

Новое — хорошо забытое старое

Если раньше делали упор на воспитание личности, то теперь школа опять возвращается к коллективу. В какой-то мере "орлята" — это аналог октябрятских звездочек в советских школах.

Воспитание коллективизма идет путем использования совместных творческих дел. К примеру, ноябрь проходил под эгидой программы "Орленок — эрудит". Два раза в неделю дети занимались, коллективно решали задачи, отвечали на вопросы. Каждый месяц трек меняется: "Орленок-доброволец", "Орленок-спортсмен", "Орленок-ЗОЖ", "Орленок-хранитель памяти". В конце декабря будет проходить форум Российского детского молодежного движения и, скорее всего, "Орлята России" станут первой ступенью этого движения.

В выигрыше даже начинающий

Вся прелесть "орлят" в том, что дети не боятся высказывать свое мнение, не боятся поднимать руку, работать в разном темпе. Каждому найдется своя "минута славы", возможность проявить себя. Это одновременно и сплачивает коллектив, и показывает, что таланты могут открыться у каждого.

Благодаря новой программе опытный педагог поможет раскрыть индивидуальность ребенка, одновременно способствуя его вливанию в коллектив, поэтому у "орлят" большое будущее, уверена Елена Фень.

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Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.

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