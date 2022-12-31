Самарская сетевая компания подключила к электроснабжению более 7 тысяч новых потребителей

В 2022 году в рамках инвестпрограммы АО "Самарская сетевая компания" (ССК) провела реконструкцию и полностью заменила на новые 158 трансформаторных подстанций суммарной мощностью 32 МВА. Кроме того, взамен выработавших свой ресурс "голых" проводов были смонтированы безопасные и надежные самонесущие изолированные провода общей протяженностью 230 км.
Эту системную работу компания проводит по всему региону. Например, в селе Приволжье, где проживают порядка 7 тысяч человек, были реконструированы 18 км воздушных линий электропередачи и установлены 5 новых комплектных трансформаторных подстанций. Благодаря этому на сегодняшний день распределительные сети, которые обслуживает ССК в райцентре, обновлены в среднем на 85%. Результатом этой работы стало значительное сокращение количества ограничений электроснабжения потребителей: за последние 3 года их число в Приволжье снизилось в 3 раза. Аналогичная ситуация складывается по всему региону.
Компания не только укрепляет, но и развивает электросетевой комплекс Самарской области, строя сети и подключая к ним новых потребителей. За 11 месяцев 2022 года абонентов ССК стало на 7 146 больше. Для того чтобы обеспечить их необходимой мощностью, энергетики построили 90 км линий электропередачи и установили 13 трансформаторных подстанций.
Самыми значимыми подключенными объектами стали первая очередь набережной в Тольятти, канализационные очистные сооружения Сызрани (пос. Новокашпирский), новый корпус Кинель-Черкасской центральной районной больницы, фельдшерско-акушерский пункт для Приволжской центральной районной больницы (пос. Томанский), земельные участки для многодетных семей в Тольятти (мкр-н. Жигулевское море), гостиничный комплекс в Тольятти, многоэтажные жилые дома в Кировском, Ленинском, Октябрьском районах Самары и т. д.
Кроме того, в 2022 году ССК дала официальный старт работе подстанции 110/10 кВ "Южный город", подав напряжение первому потребителю — сетевой компании микрорайона Южный город. Новый энергообъект будет обеспечивать электроэнергией дома строящегося микрорайона, школы, детские сады, поликлиники и другие социально значимые и промышленные объекты, включая индустриальный парк "Преображенка-2". Общая мощность, которую планируется выдавать в сеть, составляет 53 МВт. Она превышает энергопотребление небольшого города, например, Чапаевска или Новокуйбышевска. С завершением строительства подстанции 110/10 кВ "Южный город" Волжский район Самарской области получил новый энергетический импульс для развития.
Обновляя электросетевые объекты и строя новые, ССК параллельно ведет установку автоматизированных приборов учета электроэнергии АСКУЭ потребителям. В 2022 году жителям частного сектора и юридическим лицам было бесплатно смонтировано 4 850 таких приборов учета. Они передают показания автоматически, освобождая от этой обязанности потребителей, а также позволяют вести учет потребленной электроэнергии намного более точно.
В 2023 году работа по подключению новых потребителей будет вестись еще более активно, так как ССК приняла уже больше 12,5 тыс. заявок на технологическое присоединение к сетям с суммарной мощностью 446 МВт.
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