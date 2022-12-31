Оплатить электроэнергию абоненты "Самараэнерго" могут просто и оперативно

В 2022 году крупнейшая энергосбытовая компания губернии провела для самых экологически ответственных потребителей электрической энергии акцию "Вырасти урожай вместе с "Самараэнерго". В ней участвовало около 15500 жителей губернии — абонентов ПАО "Самараэнерго", использующих электронную квитанцию вместо бумажной не менее 4 месяцев и не имеющих задолженности.
Среди участников акции было разыграно 100 подарочных карт на приобретение товаров в одной из сетей супермаркетов номиналом 3000 рублей и сертификаты на сумму 50 000 рублей одного из магазинов электронной техники. Победителями стали абоненты, обслуживаемые в Жигулевском, Красноярском и Кошкинском отделениях ПАО "Самараэнерго".
Учитывая растущую востребованность электронных сервисов, удобство электронных квитанций для потребителей и их экологичность (они помогают сохранять в целости деревья, необходимые для производства бумаги), в планах Самараэнерго проведение подобных акций для жителей региона и в будущем.
В этом году потребителям была предложена новая услуга — электронный помощник чат-бот. Теперь пользователи соцсетей "ВКонтакте" и "Телеграм" могут просто и оперативно получить информацию об имеющейся задолженности, передать показания и оплатить электроэнергию, только написав сообщение в группу "Самараэнерго". Взаимодействие с чат-ботом занимает примерно одну минуту, и это без сомнения оценят абоненты.
Программисты энергокомпании продолжали работу над улучшением качества личного кабинета на сайте Самараэнерго. На сегодняшний день этот сервис используют порядка 250 000 потребителей электроэнергии в Самарской области. Проект перевода личного кабинета и мобильных приложений энергокомпании в 2023 году на новую, современную, импортонезависимую платформу позволит ускорить работу сервиса и сделает его еще более удобным, стабильным и безопасным. В новом личном кабинете сохранятся все существующие функции и возможности, а также появятся новые и полезные опции для пользователей.
В 2022 году "Самараэнерго" продолжила и многолетнюю работу по внедрению системы комплексного учета энергопотребления (АСКУЭ). Благодаря установке этой системы производится автоматический сбор данных о потребляемой электроэнергии, что избавляет потребителя от необходимости ежемесячно подавать показания в энергокомпанию. При этом АСКУЭ позволяет оперативно выявлять возможные хищения электроэнергии, в частности незаконные подключения к внутридомовым электрическим сетям, что важно для надежной и бесперебойной работы энергосистемы. В 2022 году "Самараэнерго" приступило к разработке и внедрению интеллектуальной системы учета энергии для бытовых потребителей, возможности которой будут гораздо шире действующих.
На конец года приборы учета заменены более чем у 250 000 пользователей по всей Самарской области, что составляет порядка 30% от общего числа потребителей ПАО "Самараэнерго".
До конца 2023 года гарантирующий поставщик электроэнергии планирует обеспечить всех своих бытовых потребителей, проживающих в многоквартирных жилых домах, системами АСКУЭ.
Накануне профессионального праздника многие сотрудники энергосбытовой компании за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в развитие отрасли были поощрены.
Благодарностью губернатора Самарской области на День энергетика была награждена Людмила Худобко, начальник Отрадненского отделения из УДО Средней Волги. Почетными грамотами и благодарственными письмами от Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области награждены начальник производственно-технической службы управления по технической политике Татьяна Гришина, заместитель начальника договорного отдела управления сбыта электроэнергии Елена Луткова, главный специалист управления по безопасности Юлия Соболькова, ведущий инженер службы энергосервиса и систем учета управления по технической политике Надежда Шаповалова, инженер I категории отдела по расчетам с сетевыми организациями и агентами управления по работе с сетевыми организациями Екатерина Лисовская, инспектор Чапаевского отделения ПАО "Самараэнерго" Елена Панина, начальник Большеглушицкого отделения ПАО "Самараэнерго" Игорь Фирсов.
Коллектив ПАО "Самараэнерго" настроен держать высокую планку профессионализма и клиентоориентированности на благо своих потребителей и в будущем году.
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А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.