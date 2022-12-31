Оплатить электроэнергию абоненты "Самараэнерго" могут просто и оперативно

В 2022 году крупнейшая энергосбытовая компания губернии провела для самых экологически ответственных потребителей электрической энергии акцию "Вырасти урожай вместе с "Самараэнерго". В ней участвовало около 15500 жителей губернии — абонентов ПАО "Самараэнерго", использующих электронную квитанцию вместо бумажной не менее 4 месяцев и не имеющих задолженности.

Среди участников акции было разыграно 100 подарочных карт на приобретение товаров в одной из сетей супермаркетов номиналом 3000 рублей и сертификаты на сумму 50 000 рублей одного из магазинов электронной техники. Победителями стали абоненты, обслуживаемые в Жигулевском, Красноярском и Кошкинском отделениях ПАО "Самараэнерго".

Учитывая растущую востребованность электронных сервисов, удобство электронных квитанций для потребителей и их экологичность (они помогают сохранять в целости деревья, необходимые для производства бумаги), в планах Самараэнерго проведение подобных акций для жителей региона и в будущем.

В этом году потребителям была предложена новая услуга — электронный помощник чат-бот. Теперь пользователи соцсетей "ВКонтакте" и "Телеграм" могут просто и оперативно получить информацию об имеющейся задолженности, передать показания и оплатить электроэнергию, только написав сообщение в группу "Самараэнерго". Взаимодействие с чат-ботом занимает примерно одну минуту, и это без сомнения оценят абоненты.

Программисты энергокомпании продолжали работу над улучшением качества личного кабинета на сайте Самараэнерго. На сегодняшний день этот сервис используют порядка 250 000 потребителей электроэнергии в Самарской области. Проект перевода личного кабинета и мобильных приложений энергокомпании в 2023 году на новую, современную, импортонезависимую платформу позволит ускорить работу сервиса и сделает его еще более удобным, стабильным и безопасным. В новом личном кабинете сохранятся все существующие функции и возможности, а также появятся новые и полезные опции для пользователей.

В 2022 году "Самараэнерго" продолжила и многолетнюю работу по внедрению системы комплексного учета энергопотребления (АСКУЭ). Благодаря установке этой системы производится автоматический сбор данных о потребляемой электроэнергии, что избавляет потребителя от необходимости ежемесячно подавать показания в энергокомпанию. При этом АСКУЭ позволяет оперативно выявлять возможные хищения электроэнергии, в частности незаконные подключения к внутридомовым электрическим сетям, что важно для надежной и бесперебойной работы энергосистемы. В 2022 году "Самараэнерго" приступило к разработке и внедрению интеллектуальной системы учета энергии для бытовых потребителей, возможности которой будут гораздо шире действующих.

На конец года приборы учета заменены более чем у 250 000 пользователей по всей Самарской области, что составляет порядка 30% от общего числа потребителей ПАО "Самараэнерго".

До конца 2023 года гарантирующий поставщик электроэнергии планирует обеспечить всех своих бытовых потребителей, проживающих в многоквартирных жилых домах, системами АСКУЭ.

Накануне профессионального праздника многие сотрудники энергосбытовой компании за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в развитие отрасли были поощрены.

Благодарностью губернатора Самарской области на День энергетика была награждена Людмила Худобко, начальник Отрадненского отделения из УДО Средней Волги. Почетными грамотами и благодарственными письмами от Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области награждены начальник производственно-технической службы управления по технической политике Татьяна Гришина, заместитель начальника договорного отдела управления сбыта электроэнергии Елена Луткова, главный специалист управления по безопасности Юлия Соболькова, ведущий инженер службы энергосервиса и систем учета управления по технической политике Надежда Шаповалова, инженер I категории отдела по расчетам с сетевыми организациями и агентами управления по работе с сетевыми организациями Екатерина Лисовская, инспектор Чапаевского отделения ПАО "Самараэнерго" Елена Панина, начальник Большеглушицкого отделения ПАО "Самараэнерго" Игорь Фирсов.

Коллектив ПАО "Самараэнерго" настроен держать высокую планку профессионализма и клиентоориентированности на благо своих потребителей и в будущем году.