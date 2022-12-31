Тело женщины обнаружено при тушении пожара в частном доме в Жигулевске

В субботу 31 декабря, примерно в 4 часа произошел пожар на ул. Волжская, 10 в Жигулевске, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.

Горел частный дом на площади 60 кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС".

На борьбу с огнем были направлены 24 человека, в том числе четыре звена газодымозащитной службы.

Пожар удалось ликвидировать в 5:39.

В региональном управлении МЧС России отметили, что при тушении было обнаружено тело женщины, личность которой устанавливается. Обстоятельства случившегося выясняются.