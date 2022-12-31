Снегоход с рыбаками провалился в промоину на Волге

В субботу, 31 декабря, спасатели Поисково-спасательного отряда города Тольятти эвакуировали на берег Волги двух рыбаков, провалившихся в промоину на снегоходе.

Как сообщает областная ПСС, ЧП произошло в Ставропольском районе около Овечкина оврага.

В 12:00 аэроглиссер со спасателями вышел от спасательной станции. В 12:50 рыбаков обнаружили около промоины и доставили на спасательную станцию. Медицинская помощь им не потребовалась.