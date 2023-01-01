В Кировском районе Самары на пожаре погиб мужчина

В воскресенье, 1 января, пожарные обнаружили тело погибшего 67-летнего мужчины на месте пожара на ул. Юбилейной, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

По информации чрезвычайного ведомства, возгорание произошло в одной из квартира дома №12. Сигнал поступил на пульт дежурного в 09:19. Огонь охватил площадь в 30 кв. метров. На место происшествия прибыли три единицы спецтехники и девять огнеборцев.

Уточняется, что в результате пожара погиб хозяин квартиры. По предварительной версии, причиной происшедшего стало неосторожное обращение с огнем при курении.