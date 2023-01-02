"Ладья" отправилась на первый выезд в новом году

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Молодежная команда "Ладья" отправилась в Новосибирск, где 3 и 4 января сыграет с "Сибирскими Снайперами", после чего проследует в Новокузнецк, где встретится с "Кузнецкими Медведями" 6 и 8 января, сообщает пресс-служба ХК "Лада".