"Ладья" отправилась на первый выезд в новом году

Молодежная команда "Ладья" отправилась в Новосибирск, где 3 и 4 января сыграет с "Сибирскими Снайперами", после чего проследует в Новокузнецк, где встретится с "Кузнецкими Медведями" 6 и 8 января, сообщает пресс-служба ХК "Лада".
В поездку тренерский штаб во главе с Сергеем Бажухиным взял следующих хоккеистов:
Вратари: Даниил Захаров, Данила Овчарик, Сергей Шевченко;
Защитники: Карим Вафин, Семен Виноградов, Марат Калимуллин, Матвей Кривоножкин, Сергей Макаров, Егор Чебыкин, Андрей Шалимов, Егор Шептухин;
Нападающие: Александр Бажухин, Данила Гроза, Денис Ермолович, Александр Захарин, Тарас Зацепин, Иван Козлов, Глеб Лачинов, Остап Маслов, Богдан Петренко, Михаил Снигирев, Семен Сорокин, Михаил Чечель, Богдан Чумаков.
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