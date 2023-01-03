16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Ладья" в овертайме проиграла "Сибирским снайперам" "Ладья" отправилась на первый выезд в новом году "Ладья" на выезде проиграла "Омским ястребам" "Лада" заключила контракт с нападающим Семеном Бариновым "Ладья" проиграла "Белым медведям"

Хоккей Спорт

"Ладья" в овертайме проиграла "Сибирским снайперам"

НОВОСИБИРСК. 3 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 30
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 3 января, очередным соперником "Ладьи" были "Сибирские Снайперы".

Хозяева открыли счет в концовке первого периода после броска Никиты Короткова.

Во втором периоде волжане сначала реализовали большинство (отличился Остап Маслов), а затем Данила Гроза вывел "Ладью" вперед (1:2).

В самом начале третьего периода Глеб Лачинов довел преимущество тольяттинцев до двух шайб.

В середине третьего периода Владимир Михалев в большинстве сократил счет, но, вскоре, Гроза забросил свою вторую в матче шайбу — 2:4.

В концовке сибиряки получив большинство, заменили голкипера полевым игроком, вскоре заработав еще одно удаление, которое реализовал Михаил Решетько — 3:4.

Вскоре хозяева вновь заменили голкипера полевым игроком, и за 12 секунд до сирены, Иван Климович перевел игру в овертайм.

В овертайме победу "Сибирским Снайперам" принесла шайба Решетько — 5:4.

"Ладья" потерпела шестое поражение подряд.

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Skornyakov 01 марта 2018 02:52 С хоккеистами ЦСК ВВС рассчитались по зарплате за ноябрь и декабрь прошлого года

Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?

Ignat Vdulin 09 августа 2015 23:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 15:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 20:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 06:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5