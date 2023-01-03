"Ладья" в овертайме проиграла "Сибирским снайперам"

Во вторник, 3 января, очередным соперником "Ладьи" были "Сибирские Снайперы".

Хозяева открыли счет в концовке первого периода после броска Никиты Короткова.

Во втором периоде волжане сначала реализовали большинство (отличился Остап Маслов), а затем Данила Гроза вывел "Ладью" вперед (1:2).

В самом начале третьего периода Глеб Лачинов довел преимущество тольяттинцев до двух шайб.

В середине третьего периода Владимир Михалев в большинстве сократил счет, но, вскоре, Гроза забросил свою вторую в матче шайбу — 2:4.

В концовке сибиряки получив большинство, заменили голкипера полевым игроком, вскоре заработав еще одно удаление, которое реализовал Михаил Решетько — 3:4.

Вскоре хозяева вновь заменили голкипера полевым игроком, и за 12 секунд до сирены, Иван Климович перевел игру в овертайм.

В овертайме победу "Сибирским Снайперам" принесла шайба Решетько — 5:4.

"Ладья" потерпела шестое поражение подряд.