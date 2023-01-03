Дмитрий Азаров обратился к самарцам: "Понимаю, ждать очень тяжело. Но это необходимо"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился к землякам.
"В этот сложный момент обращаюсь к женам, родным, друзьям военнослужащих. Родные мои!
Сейчас нужно запастись терпением и верой. Понимаю, как сильно вы беспокоитесь о своих близких. В интернете много различной, часто недостоверной информации по Макеевке, цель которой — посеять панику, а зачастую — и собрать сведения в интересах врага.
Нахожусь на постоянной связи с Минобороны РФ. В данный момент проходят все необходимые мероприятия по установлению личности погибших, а в госпиталях — по учету раненых. Эта работа очень скрупулезная и требует времени. Любая неточность может обернуться трагедией для целой семьи. Поэтому очень прошу вас не терять самообладание и ждать официальной информации. Каждую семью обязательно уведомим о том, что с вашим близким человеком, где он находится.
Сегодня на встрече с руководством Минобороны поднял все вопросы, которые вы мне адресуете в соцсетях. Подробно обсудили доукомплектование обмундированием, оказание медицинской помощи, а также дальнейшую передислокацию и восстановление боеспособности полка. Все, что зависит от региона — сделаем.
Сейчас наша главная забота — раненые. Совместно с представителями Минобороны завтра навещу наших парней в Ростове, где они проходят лечение. Разберусь на месте, какая поддержка нужна, чем может помочь Самарская область. В том числе, есть предварительные договоренности по долечиванию бойцов как у нас в регионе, так и в ведущих ведомственных госпиталях страны.
Понимаю, ждать очень тяжело. Но это необходимо.
Молимся за наших земляков", — говорится в сообщении.
1 января в результате удара ВСУ по пункту временной дислокации ВС РФ в Макеевке погибли военнослужащие из региона.
Последние комментарии
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!
Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта
Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...
Хорошая новость