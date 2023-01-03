Дмитрий Азаров обратился к самарцам: "Понимаю, ждать очень тяжело. Но это необходимо"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился к землякам.

"В этот сложный момент обращаюсь к женам, родным, друзьям военнослужащих. Родные мои!

Сейчас нужно запастись терпением и верой. Понимаю, как сильно вы беспокоитесь о своих близких. В интернете много различной, часто недостоверной информации по Макеевке, цель которой — посеять панику, а зачастую — и собрать сведения в интересах врага.

Нахожусь на постоянной связи с Минобороны РФ. В данный момент проходят все необходимые мероприятия по установлению личности погибших, а в госпиталях — по учету раненых. Эта работа очень скрупулезная и требует времени. Любая неточность может обернуться трагедией для целой семьи. Поэтому очень прошу вас не терять самообладание и ждать официальной информации. Каждую семью обязательно уведомим о том, что с вашим близким человеком, где он находится.

Сегодня на встрече с руководством Минобороны поднял все вопросы, которые вы мне адресуете в соцсетях. Подробно обсудили доукомплектование обмундированием, оказание медицинской помощи, а также дальнейшую передислокацию и восстановление боеспособности полка. Все, что зависит от региона — сделаем.

Сейчас наша главная забота — раненые. Совместно с представителями Минобороны завтра навещу наших парней в Ростове, где они проходят лечение. Разберусь на месте, какая поддержка нужна, чем может помочь Самарская область. В том числе, есть предварительные договоренности по долечиванию бойцов как у нас в регионе, так и в ведущих ведомственных госпиталях страны.

Понимаю, ждать очень тяжело. Но это необходимо.

Молимся за наших земляков", — говорится в сообщении.

1 января в результате удара ВСУ по пункту временной дислокации ВС РФ в Макеевке погибли военнослужащие из региона.