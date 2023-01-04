Ночью в Самаре произошел крупный пожар в частном доме

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В среду, 4 января, около 1:00 произошел пожар на ул. Заводская, 21 "Д" в Красноглинском районе, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил в ГУ МЧС России по Самарской области.