В Кинельском районе в ДТП из трех автомобилей погиб человек

На 49 км дороги "Самара - Бугуруслан" в районе н. п. Тургеневка произошло столкновение трех легковых автомобилей - Renault Logan, ВАЗ-2112 и Toyota Camry, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
В результате ДТП один человек погиб и один пострадал.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.
На время проведения следственных действий перекрыт участок автодороги "Самара - Бугуруслан" с 39 км по 89 км. Ориентировочное время окончания ограничения движения 12:00 4 января.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...