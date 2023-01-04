В Кинельском районе в ДТП из трех автомобилей погиб человек

На 49 км дороги "Самара - Бугуруслан" в районе н. п. Тургеневка произошло столкновение трех легковых автомобилей - Renault Logan, ВАЗ-2112 и Toyota Camry, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

В результате ДТП один человек погиб и один пострадал.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.

На время проведения следственных действий перекрыт участок автодороги "Самара - Бугуруслан" с 39 км по 89 км. Ориентировочное время окончания ограничения движения 12:00 4 января.