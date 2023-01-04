Трассы "Самара - Бугуруслан" и "Усть-Кинельский - Муханово" перекрыты для всех видов транспорта

В среду, 4 января, из-за неудовлетворительного дорожно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети на автодороге "Самара — Бугуруслан" с 39 по 86 км и автодороге "Усть-Кинельский — Новый Сарбай — Урал — Муханово" ограничено движение всех видов транспорта.

Данное ограничение будет действовать до момента устранения выявленных недостатков, сообщает ГИБДД по Самарской области.

По информации ГУ МЧС по Самарской области, на данном участке произошло смертельное ДТП.