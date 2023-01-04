16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Под осенний призыв попали 1,5 тыс. жителей Самарской области Трассы "Самара - Бугуруслан" и "Усть-Кинельский - Муханово" перекрыты для всех видов транспорта Для грузовиков и автобусов перекрыта трасса "Самара - Большая Черниговка - граница с Казахстаном" В Самарской области будет туманно До конца января в Самаре можно сдать ели на переработку

Общество

Трассы "Самара - Бугуруслан" и "Усть-Кинельский - Муханово" перекрыты для всех видов транспорта

САМАРА. 4 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 117
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 4 января, из-за неудовлетворительного дорожно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети на автодороге  "Самара — Бугуруслан" с 39 по 86 км и автодороге "Усть-Кинельский — Новый Сарбай — Урал — Муханово" ограничено движение всех видов транспорта.

Данное ограничение будет действовать до момента устранения выявленных недостатков, сообщает ГИБДД по Самарской области. 

По информации ГУ МЧС по Самарской области, на данном участке произошло смертельное ДТП. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Любовь Младенович 16 декабря 2022 14:26 В Самарской области пройдет субботник в приюте для бездомных животных

А как туда добираться?

Сергей Морозов 12 декабря 2022 17:37 "Лагуна" требует через суд с администрации Самары более 2,4 млрд рублей

Да мобилизуйте их на Донбассе и всё устаканится

Василий Михайлов 06 декабря 2022 17:37 Парк им. 60-летия Советской власти включили в зеленый пояс Самары

Можно узнать фамилии тех 129

Nina Loginova 18 ноября 2022 14:12 Администрацию Самары обязали разработать проекты школ и детсадов в новых районах

Школа уже есть. Поликлинику нужно. 14 поликлиника не справляется.К профильным специалистам 2 месяца очередь.

Олег Зимин 08 ноября 2022 11:53 Дмитрий Пучков выступил на открытии патриотического форума в Самаре

"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.

Фото на сайте

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтный облик региона: в Самаре открылся форум "Сады и люди"

Ландшафтный облик региона: в Самаре открылся форум "Сады и люди"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5