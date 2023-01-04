Трассы "Самара - Бугуруслан" и "Усть-Кинельский - Муханово" перекрыты для всех видов транспорта

В среду, 4 января, из-за неудовлетворительного дорожно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети на автодороге "Самара — Бугуруслан" с 39 по 86 км и автодороге "Усть-Кинельский — Новый Сарбай — Урал — Муханово" ограничено движение всех видов транспорта.
Данное ограничение будет действовать до момента устранения выявленных недостатков, сообщает ГИБДД по Самарской области.
По информации ГУ МЧС по Самарской области, на данном участке произошло смертельное ДТП.
Последние комментарии
А как туда добираться?
Да мобилизуйте их на Донбассе и всё устаканится
Можно узнать фамилии тех 129
Школа уже есть. Поликлинику нужно. 14 поликлиника не справляется.К профильным специалистам 2 месяца очередь.
"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.