"Ладья" во втором матче проиграла "Сибирским снайперам"

В среду, 4 января, в Новосибирске состоялся второй матч между хоккейными клубами "Ладья" и "Сибирские снайперы".
Хозяева открыли счет в середине первого периода после броска Ивана Климовича. По ходу периода тольяттинцы трижды играли в большинстве, но реализовать численное преимущество не смогли.
Во втором периоде "Ладья" отыгралась после точного броска Карима Вафина, но в его концовке Артем Жуков вывел "снайперов" вперед - 2:1.
В самом начале третьего периода Александр Захарин сравнял счет.
Как и днем ранее, игра перешла в овертайм. Здесь счет не изменился, а в серии буллитов точнее были сибиряки - 3:2 победа "Сибирских Снайперов".
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