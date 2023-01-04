Прокуратура организовала проверку по факту смертельного ДТП в Волжском районе

Прокуратура Волжского района организовала проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием, которое произошло 4 января.
На 50 км автодороги "Самара — Большая-Черниговка" в районе п. Подъем-Михайловка столкнулись два большегруза и легковой автомобиль.
На месте происшествия деятельность правоохранительных органов координирует заместитель прокурора Волжского района Дмитрий Мукальянц.
Организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам которой будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, дана оценка действиям лиц, ответственных за содержание участка дороги.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...