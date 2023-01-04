Прокуратура организовала проверку по факту смертельного ДТП в Волжском районе

Прокуратура Волжского района организовала проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием, которое произошло 4 января.

На 50 км автодороги "Самара — Большая-Черниговка" в районе п. Подъем-Михайловка столкнулись два большегруза и легковой автомобиль.

На месте происшествия деятельность правоохранительных органов координирует заместитель прокурора Волжского района Дмитрий Мукальянц.

Организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам которой будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, дана оценка действиям лиц, ответственных за содержание участка дороги.