Под Самарой в ДТП с двумя фурами погибли три человека

В среду, 4 января, в 16:40 в Волжском районе на 51 км трассы "Самары Большая Черниговка - граница с республикой Казахстан" столкнулись Ford Focus, грузовой автомобиль Iveco и грузовой МАЗ, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Полицейские осмотрели место происшествия, оградили место автоаварии, обеспечили беспрепятственный проезд других транспортных средств, приняли все меры по установлению очевидцев произошедшего, собрали необходимые улики, опрашивают свидетелей произошедшего.
По данным правоохранителей, на месте ДТП скончались водитель и два пассажира легковушки, среди них - один несовершеннолетний.
Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...