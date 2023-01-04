Под Самарой в ДТП с двумя фурами погибли три человека

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В среду, 4 января, в 16:40 в Волжском районе на 51 км трассы "Самары Большая Черниговка - граница с республикой Казахстан" столкнулись Ford Focus, грузовой автомобиль Iveco и грузовой МАЗ, сообщает ГУ МВД по Самарской области.