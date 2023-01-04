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ДТП Происшествия

Под Самарой в ДТП с двумя фурами погибли три человека

САМАРА. 4 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 4 января, в 16:40 в Волжском районе на 51 км трассы "Самары Большая Черниговка - граница с республикой Казахстан" столкнулись Ford Focus, грузовой автомобиль Iveco и грузовой МАЗ, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: vk.com/dtp_163

Полицейские осмотрели место происшествия, оградили место автоаварии, обеспечили беспрепятственный проезд других транспортных средств, приняли все меры по установлению очевидцев произошедшего, собрали необходимые улики, опрашивают свидетелей произошедшего.

По данным правоохранителей, на месте ДТП скончались водитель и два пассажира легковушки, среди них - один несовершеннолетний. 

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.

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