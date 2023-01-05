По факту ДТП, где погибли двое взрослых и ребенок, возбуждено уголовное дело

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По факту ДТП, произошедшего 4 января на 50 км автодороги "Самара — Большая-Черниговка", в котором погибли двое взрослых и ребенок, СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).