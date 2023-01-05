По факту ДТП, где погибли двое взрослых и ребенок, возбуждено уголовное дело

По факту ДТП, произошедшего 4 января на 50 км автодороги "Самара — Большая-Черниговка", в котором погибли двое взрослых и ребенок, СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Напомним, в районе п. Подъем-Михайловка столкнулись два большегруза и легковой автомобиль.
На месте ДТП работала следственная группа с участием следователя – криминалиста следственного управления, выясняются все обстоятельства происшествия. Ход и результаты уголовного дела находятся на контроле руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...