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Баскетбол Спорт

"Самара" разгромила "Астану" — 99:51

АСТАНА. 5 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Самара" в Астане уверенно переиграла одноименный клуб — 99:51.

Самарцы потратили какое-то время, чтобы вкатиться в игру: 5:7 к середине стартового периода. Но стоило Джеймсу Эннису реализовать "2+1" — и гости перехватили инициативу. Особенно кстати пришлись два трехочковых от Антона Карданахишвили, во многом благодаря которым первая четверть осталась за нашей командой: 21:15. Ударно начала она и вторую, к середине которой имела уже "+15" (34:19 после трехи от Юрия Умрихина и попадания Маркоса Найта). Хозяева ответили было на это своим рывком, сократив отставание до 10 очков — но перед большим перерывом "Самара" нанесла еще один удар: выигранный со счетом 10:0 двухминутный отрезок и общие "+20" (48:28) после первой половины.

А удар, нанесенный хозяевам в третьей десятиминутке, оказался нокаутирующим: Джордан Теодор бил издали, Маркос Найт и Джеймс Эннис терзали защиту астанинцев в проходах — 27:11 за четверть и 75:39 в пользу "Самары" перед заключительным отрезком. Дальние атаки продолжили исправно работать и в четвертом периоде (отметились в том числе и Максим Барашков с Максимом Шелекето) — у "Астаны" не было шансов даже сделать разницу чуть более приличной.

99:51 — уверенная победа "Самары"!

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