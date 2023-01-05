В Сызранском районе в ДТП на "встречке" пострадали два человека

В среду, 4 января, в 15:40 в Сызранском районе 22-летний водитель Lada Kalina во время снегопада на 921 км трассы М-5 "Урал" не выбрал безопасный скоростной режим, не справился с управлением, допустил занос своего транспортного средства, выехал на "встречку", столкнувшись с дорожным парапетом и встречной Lada Priora.
Оба водителя, второму - 46 лет, госпитализированы в медучреждения с места ДТП, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...