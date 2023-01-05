В Сызранском районе в ДТП на "встречке" пострадали два человека

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 4 января, в 15:40 в Сызранском районе 22-летний водитель Lada Kalina во время снегопада на 921 км трассы М-5 "Урал" не выбрал безопасный скоростной режим, не справился с управлением, допустил занос своего транспортного средства, выехал на "встречку", столкнувшись с дорожным парапетом и встречной Lada Priora.