Минздрав Самары: Информация о срочной потребности в донорской крови для военных не соответствует действительности

В связи с поступлением звонков жителям с просьбой сдать кровь для военнослужащих, министерство здравоохранения Самарской области сообщает следующее.
Информация о срочной потребности в донорской крови не соответствует действительности. В регионе имеется необходимый и достаточный запас крови для всех пациентов, нуждающихся в переливании крови.
Служба крови Самарской области работает в штатном режиме. После продолжительных выходных продолжится плановая работа по приему доноров в подразделениях станции и в рамках выездных мероприятий по заготовке донорской крови.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.