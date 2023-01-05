Минздрав Самары: Информация о срочной потребности в донорской крови для военных не соответствует действительности

В связи с поступлением звонков жителям с просьбой сдать кровь для военнослужащих, министерство здравоохранения Самарской области сообщает следующее.

Информация о срочной потребности в донорской крови не соответствует действительности. В регионе имеется необходимый и достаточный запас крови для всех пациентов, нуждающихся в переливании крови.

Служба крови Самарской области работает в штатном режиме. После продолжительных выходных продолжится плановая работа по приему доноров в подразделениях станции и в рамках выездных мероприятий по заготовке донорской крови.