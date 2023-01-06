Рецидивист из Сызрани вырвал из рук пенсионерки сумку с деньгами

В Сызрани 75-летняя местная жительница стала жертвой грабителя: в районе 9 часов утра, находясь на перегоне "ст. Сызрань-город — станция Кашпир" неизвестный мужчина, применив насилие, вырвал из ее рук сумку с деньгами. Сумма ущерба составила более 16 тыс. рублей.
Подозреваемый 44-летний, ранее неоднократно судимый за совершение аналогичных преступлений, житель Сызрани дал признательные показания и пояснил, что из похищенной дамской сумки он изъял деньги, после чего все вещи выкинул неподалеку. Деньги он успел потратить на личные нужды.
Следственным отделением Сызранского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ "Грабеж". В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.