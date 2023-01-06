"Ладья" в первом матче обыграла "Кузнецких медведей"

В пятницу, 6 января, ХК "Ладья" на выезде в первом матче одержал победу над "Кузнецкими медведями".

Хозяева повели в счете уже на 4-й минуте, когда Данил Иванов отправил шайбу в ворота Данилы Овчарика, а вскоре Никита Щеглов увеличил счет.

Тольяттинцы довольно быстро отыграли одну шайбу после того, как Богдан Петренко добил шайбу, отбитую вратарем хозяев — 2:1, а затем Михаил Чечель сравнял счет.

Во втором периоде Данила Гроза, Матвей Кривоножкин и Остап Маслов создали тольяттинцам преимущество в три шайбы.

Но, хозяева рук не опустили, и смогли сократить счет до минимума. В концовке, сначала Александр Бажухин отправил шайбу в пустые ворота сибиряков, а затем Иванов оформил дубль, установив окончательный счет — 6:5 победа "Ладьи".