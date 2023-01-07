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Губернатор Власть и политика

Первые 45 бойцов доставлены из ростовского госпиталя на самарскую землю

САМАРА. 7 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 6 января, первые 45 бойцов прибыли из ростовского госпиталя на самарскую землю. Глава региона Дмитрий Азаров, который ранее достиг договоренности о переводе наших бойцов на родную землю, встретил их в аэропорту, а вечером проверил, как их разместили в военном госпитале.

Фото: Андрей Савельев

Защитники Отечества поблагодарили главу региона за то, что была организована доставка именно в самарский госпиталь: "Спасибо, что привезли. Условия хорошие, здесь стены родные".

"Обещал же. И сейчас еще по мере того, как товарищи ваши будут готовы к транспортировке, постараюсь, чтобы в ближайшие дни они также были доставлены, - заверил бойцов губернатор. - Главное, поправляйтесь, на этом сконцентрируйтесь. Ну, а здесь, уверен, и врачи все сделают, и родные стены помогают. Рад, что накануне светлого праздника Рождества вы прибыли на родную землю, и возможность будет у родных и близких увидеться".

Для близких военнослужащих будет организована специальная система прохода - по спискам и паспортам, чтобы избежать накладок и ожидания.

Губернатор отметил, что в госпитале созданы комфортные условия для пребывания и восстановления военнослужащих. "Постараемся все усилия приложить, чтобы вы быстрее поправились", - заверил земляков Дмитрий Азаров.

"Бойцы очень хотели в самарский госпиталь, и это получилось. Здесь, конечно, они ждут и особую заботу и доброту", - отметил губернатор в разговоре с врачами и медсестрами госпиталя. "Врачи у нас квалифицированные, опыт большой, уверены - быстро пойдут на поправку", - заверили его медики.

По словам главы региона, дорогу все перенесли хорошо. И это не случайно: ростовские медики в первую очередь направили тех, кто готов был к транспортировке.

"Я благодарен Министерству обороны за оперативное решение вопроса доставки военнослужащих, благодарен врачам, медсестрам, всему медицинскому персоналу ростовского госпиталя за самое внимательное и профессиональное отношение к нашим защитникам Отечества из Самарской области", - отметил глава региона.

По словам губернатора, изначально рассматривался вариант доставки бойцов поездом, но это было бы дольше. Благодаря оперативному решению вопроса военнослужащие в пятницу днем были доставлены спецбортом. "Важно, что они уже на родной земле. Мне было важно встретить их и убедиться лично, что все приехали в нормальном самочувствии. Из того, что я сейчас услышал, это было важно и для них, а значит, - важно для меня вдвойне", - отметил Дмитрий Азаров по итогам общения с бойцами в госпитале.

Еще одна договоренность главы региона - о том, что военнослужащие, которым необходима специализированная медицинская помощь, будут направляться в лучшие клиники страны.

"Восемь военнослужащих уже направлены в специализированный госпиталь в Санкт-Петербург. Часть военнослужащих будет направлена в Москву, поскольку там есть специализированные госпитали для лечения тех или иных травм. Мы отдельно проговаривали с Министерством обороны, что все возможности наших лучших клиник, госпиталей будут предоставлены, - рассказал глава региона. - Будем работать по нашим бойцам, которые находятся в Макеевке, которых я посещал там в городской больнице. По моей информации, один боец уже доставлен в госпиталь Ростова-на-Дону, где есть все возможности для предоставления комплекса медицинских услуг и помощи".

Вместе с тем, глава региона подчеркнул: все, чью перевозку разрешат врачи, будут доставлены на самарскую землю.

"Рассчитываем, что уже в ближайшие дни сможем это сделать. Здесь действительно и стены помогают. Рад был сегодня увидеть на лицах бойцов улыбку. Наверное, это самое дорогое для меня, что случилось за последние дни - улыбка бойцов, которые оказались на родной земле. Уже завтра они смогут пообщаться со своими родными и близкими", - рассказал Дмитрий Азаров.

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