Дмитрий Азаров вместе с земляками встретил Рождество Христово в Софийском Соборе

В ночь с 6 на 7 января во всех храмах Самарской области прошли богослужения в честь Рождества Христова. Светлый праздник вместе с земляками губернатор Дмитрий Азаров встретил в самарском Соборе Софии Премудрости Божией.

Напомним, в 2019 году по приглашению Дмитрия Азарова чин великого освящения Софийского собора провел Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Сегодня рождественскую службу в соборе по традиции провел Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий.

Встретить праздник Рождества Христова собрались сотни жителей и гостей Самары. "Это первый большой и важный православный праздник в наступившем году, который мы традиционно встречаем в храме, вознося молитвы Богу о счастье, благополучии, здоровье, а потом собираемся всей большой семьей", - отметили прихожане.

"В этом году мы встречаем Рождество Христово с особым волнением, потому что наши сыновья, наши мужья с оружием на передовой защищают нашу страну от нацизма, защищают нас и своих детей, чтобы у них было светлое и яркое будущее. Поэтому сегодня мы молимся за то, чтобы они скорее вернулись домой живыми и здоровыми", - отметила женщина.

В честь праздника ко всем жителям Самарской области обратился Дмитрий Азаров. Он отметил, что в эти судьбоносные для страны времена, особенно важно быть вместе, единым сплоченным народом, объединенным общей историей, культурой, традициями, стремлением к добру и справедливости.

"Мы молимся за павших героев, за тех, кто с оружием в руках защищает нашу Родину - великую Россию, тех, кто, выполняя свой гражданский и патриотический долг, помогает нашим Вооруженным силам и мирным жителям Донбасса. Убежден, только так - объединившись, помогая друг другу, мы преодолеем все трудности", - подчеркнул Дмитрий Азаров.