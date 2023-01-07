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Дмитрий Азаров вместе с земляками встретил Рождество Христово в Софийском Соборе

САМАРА. 7 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ночь с 6 на 7 января во всех храмах Самарской области прошли богослужения в честь Рождества Христова. Светлый праздник вместе с земляками губернатор Дмитрий Азаров встретил в самарском Соборе Софии Премудрости Божией.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Напомним, в 2019 году по приглашению Дмитрия Азарова чин великого освящения Софийского собора провел Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Сегодня рождественскую службу в соборе по традиции провел Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий.

Встретить праздник Рождества Христова собрались сотни жителей и гостей Самары. "Это первый большой и важный православный праздник в наступившем году, который мы традиционно встречаем в храме, вознося молитвы Богу о счастье, благополучии, здоровье, а потом собираемся всей большой семьей", - отметили прихожане.

"В этом году мы встречаем Рождество Христово с особым волнением, потому что наши сыновья, наши мужья с оружием на передовой защищают нашу страну от нацизма, защищают нас и своих детей, чтобы у них было светлое и яркое будущее. Поэтому сегодня мы молимся за то, чтобы они скорее вернулись домой живыми и здоровыми", - отметила женщина.

В честь праздника ко всем жителям Самарской области обратился Дмитрий Азаров. Он отметил, что в эти судьбоносные для страны времена, особенно важно быть вместе, единым сплоченным народом, объединенным общей историей, культурой, традициями, стремлением к добру и справедливости.

"Мы молимся за павших героев, за тех, кто с оружием в руках защищает нашу Родину - великую Россию, тех, кто, выполняя свой гражданский и патриотический долг, помогает нашим Вооруженным силам и мирным жителям Донбасса. Убежден, только так - объединившись, помогая друг другу, мы преодолеем все трудности", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

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