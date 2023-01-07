84 человека эвакуированы из здания рынка в Тольятти в связи с сообщением о пожаре

В субботу, 7 января, в 13:07 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в здании рынка на ул. Революционная, 1 в Автозаводском районе Тольятти.

Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На тушение были направлены 43 человека и 12 единиц техники. Прибывшие на место вызова пожарные установили, что произошло короткое замыкание с последующим горением утеплителя кровли. Площадь пожара уточняется.

В региональном управлении МЧС России уточнили, что погибших и пострадавших нет. Проведена эвакуация 38 посетителей и 46 работников.