В регионе за сутки госпитализировано 19 пациентов с COVID-19

В субботу, 7 января, стало известно, что в регионе за сутки госпитализировано 19 пациентов, подтверждено за сутки 133 случая COVID-19.

Из них 91 человек заболел в г. Самара,

- 30 в г. Тольятти

- 3 в Нефтегорском районе

- 2 в г. Октябрьск

- 2 в г. Сызрань

- 2 в Красноярском районе

- 1 в г. Новокуйбышевск

- 1 в Алексеевском районе

- 1 в Челно-Вершинском районе

118 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 15 человек - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки - 2969, с нарастающим итогом - 8 868 127.

Всего в регионе зафиксировано 492 494 случая коронавируса, скончалось 8 194 человека.