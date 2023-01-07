В регионе за сутки госпитализировано 19 пациентов с COVID-19

В субботу, 7 января, стало известно, что в регионе за сутки госпитализировано 19 пациентов, подтверждено за сутки 133 случая COVID-19.
Из них 91 человек заболел в г. Самара,
- 30 в г. Тольятти
- 3 в Нефтегорском районе
- 2 в г. Октябрьск
- 2 в г. Сызрань
- 2 в Красноярском районе
- 1 в г. Новокуйбышевск
- 1 в Алексеевском районе
- 1 в Челно-Вершинском районе
118 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 15 человек - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки - 2969, с нарастающим итогом - 8 868 127.
Всего в регионе зафиксировано 492 494 случая коронавируса, скончалось 8 194 человека.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.