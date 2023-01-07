Пожар в здании рынка в Тольятти ликвидирован

В субботу, 7 января, в 16:53 был ликвидирован пожар в здании рынка на ул. Революционная, 1 в Автозаводском районе Тольятти, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, что сообщение о данном пожаре поступило в Центр управ­ления в кризисных си­туациях в 13:07.

На тушение были нап­равлены 43 человека и 12 единиц техники.

Прибывшие на место вызова пожарные уста­новили, что произошло короткое замыкание с последующим горен­ием утеплителя кровл­и.

В региональном упра­влении МЧС России ут­очнили, что погибших и пострадавших нет. Была проведена эвакуация 38 посетителей и 46 работников.

В 14:30 пожар удалось локализовать на площади 12 кв. м.

Причина случившегося устанавливается.