В Сызранском районе сотрудники ГАИ оказали помощь водителю замерзшего большегруза

В субботу, 7 января, вечером к сотрудникам ДПС МУ МВД России "Сызранское", патрулирующим федеральную трассу "М5-Урал" на 866 км автодороги обратился автомобилист и сообщил, что недалеко на обочине находится автомобиль "МАН", водителю которого требуется помощь.

Полицейские поспешили в указанном направлении и увидели большегруз. Со слов водителя инспекторы узнали, что у грузовика замерзло топливо, а он в одиночку не может запустить двигатель и продолжить движение. Проезжающие мимо автолюбители ничем не могли ему помочь.

Температура воздуха на улице достигала отметки в -27 градусов. Госавтоинспекторы правильно оценили обстановку и приняли решение временно остановить движение на данном участке автодороги, так как для буксировки большегруза требовалась большая площадь дорожного полотна.

С помощью водителей тут же остановленных грузовиков сотрудники полиции отбуксировали автомобиль "МАН" до стоянки транспортных средств, убедились, что к водителю едут на помощь коллеги, а на стоянке имеется пункт обогрева и вернулись на маршрут патрулирования.

В настоящее время сотрудники полиции оказывают содействие водителям и регулируют движение. Водители, которые попали в беду на трассе, в любой момент могут обратиться по телефону 8(846)333-58-01 в дежурную часть Госавтоинспекции.