В Сызранском районе сотрудники ГАИ оказали помощь водителю замерзшего большегруза

В субботу, 7 января, вечером к сотрудникам ДПС МУ МВД России "Сызранское", патрулирующим федеральную трассу "М5-Урал" на 866 км автодороги обратился автомобилист и сообщил, что недалеко на обочине находится автомобиль "МАН", водителю которого требуется помощь.
Полицейские поспешили в указанном направлении и увидели большегруз. Со слов водителя инспекторы узнали, что у грузовика замерзло топливо, а он в одиночку не может запустить двигатель и продолжить движение. Проезжающие мимо автолюбители ничем не могли ему помочь.
Температура воздуха на улице достигала отметки в -27 градусов. Госавтоинспекторы правильно оценили обстановку и приняли решение временно остановить движение на данном участке автодороги, так как для буксировки большегруза требовалась большая площадь дорожного полотна.
С помощью водителей тут же остановленных грузовиков сотрудники полиции отбуксировали автомобиль "МАН" до стоянки транспортных средств, убедились, что к водителю едут на помощь коллеги, а на стоянке имеется пункт обогрева и вернулись на маршрут патрулирования.
В настоящее время сотрудники полиции оказывают содействие водителям и регулируют движение. Водители, которые попали в беду на трассе, в любой момент могут обратиться по телефону 8(846)333-58-01 в дежурную часть Госавтоинспекции.
Последние комментарии
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.