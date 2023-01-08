В понедельник, 9 января, в Самаре ожидается до -32 градусов. Окончательное решение о том, идти детям в школу или нет, будет принимать директор каждого учебного заведения, информацию пришлют в учебные чаты.

По нормативам, согласно которым принимаются такие решения, в школу не нужно будет ходить детям, обучающимся с 1 по 4 класс уже при температуре ниже -25 градусов.

Не придется идти на занятия ученикам с 1 по 8 класс, если столбики термометров опустятся ниже -27 градусов, а если температура будет ниже -30 градусов - учебу отменят и ученикам старших классов.

Учеба в этот день будет дистанционной.