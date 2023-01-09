"Ладья" уступила "Кузнецким медведям"

В воскресенье, 8 января, "Ладья" на выезде в Новокузнецке проиграла местным "Кузнецким медведям".

В первом периоде волжане открыли счет на 4-й минуте (Александр Захарин), а в его середине сначала Михаил Бутаков сравнял счет, а затем Семен Сорокин вновь вывел волжан вперед — 1:2.

Второй период остался за сибиряками: в середине матча Антон Захаров (в большинстве) сравнял счет, а затем Данил Иванов и Никита Щеглов сделали счет 4:2 в пользу хозяев.

В середине третьего периода гол Александра Бажухина в большинстве обострил борьбу, но, в итоге, хозяева довели матч до победы со счетом 4:3.