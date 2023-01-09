В "Художественном" откроется историко-документальная выставка "Волшебный мир кино"

В День Самарской губернии, 13 января, в 14:00 в арт-фойе кинотеатра "Художественный" состоится открытие историко-документальной выставки "Волшебный мир кино". Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.
В экспозиции представлено более 150 документов, фотографии, газетные материалы из фондов федеральных и областных архивов.
"Документы выставки отражают историю возникновения и развития кинематографа в Самаре и регионе в период конца XIX–XX века, — сообщают организаторы. — Проект является продолжением цикла историко-документальных выставок по истории губернии, подготовленных государственными архивами Самарской области".
Среди участников выставки заявлены Российский государственный архив литературы и искусства, Центральный государственный архив Самарской области, Самарский областной государственный архив социально-политической истории, архив внешней политики Российской Федерации, экспонаты музея Э. А. Рязанова.
Выставка приурочена к 125-летию показа первого киносеанса в Самаре.
Вход свободный.
Последние комментарии
Молодца! Хорошее начало!
Можно порадоваться за музей.
только русский солдат? что за великодержавный шовинизм?
Восточное искусство очень самобытное и оригинальное, особенно для нас. Сама недавно увлеклась искусством Японии, но к сожалению даже на таких масштабных аукционах, как виолити выбор не очень велик, ну или я плохо ищу пока
Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.