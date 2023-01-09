В "Художественном" откроется историко-документальная выставка "Волшебный мир кино"

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В День Самарской губернии, 13 января, в 14:00 в арт-фойе кинотеатра "Художественный" состоится открытие историко-документальной выставки "Волшебный мир кино". Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.