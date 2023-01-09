В Чапаевске под колесами грузового поезда погибла женщина

В пятницу, 6 января, днем на 1056 км станции Чапаевск грузовым поездом была смертельно травмирована женщина, сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

По предварительным данным, женщина переходила железнодорожные пути перед приближающимся поездом. Чтобы не сбить ее, машинист поезда применил экстренное торможение. Но предотвратить наезд не удалось и женщина была смертельно травмирована.

Сейчас следователи Центрального МСУТ СК РФ выясняют причины и обстоятельства случившегося, на месте происшествия работал следователь.